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18:20, 20 июня 2023Ценности

Адель рассказала об опасности утягивающего белья для здоровья

Певица Адель рассказала о высыпаниях на коже из-за утягивающего белья и потоотделения

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская певица Адель рассказала об опасности утягивающего белья для здоровья. Соответствующим видео поделился ее фанат в Twitter.

На размещенных кадрах 35-летняя исполнительница предстала во время выступления в черном вечернем платье длины миди. «Я много потею, и от этого никуда не деться. Я вынуждена терпеть это состояние, и мой врач диагностировал у меня "зуд спортсмена"», — высказалась она о своем состоянии.

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По словам знаменитости, из-за утягивающего белья, которое она надевает под наряды, на ее теле появилась сыпь. Известно, что данный косметический дефект связан с грибковым поражением кожи и называется «зуд спортсмена». Воспаления распространяются на внутренней и верхней части бедер и в паховой области. Кроме того, заболевание сопровождается сильным зудом и жжением.

Как сообщила Адель, врачи прописали ей специальную мазь, которую необходимо наносить на пораженные участки кожи. «Не знаю, зачем я вам рассказала это. Теперь в прессе напишут, что у меня прыщи!» — пошутила артистка.

В феврале была названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель. Так, геммолог (специалист, который исследует состав и свойства драгоценных камней, а также проверяет их подлинность, — прим. «Ленты.ру») рассказала, что приблизительная цена упомянутого изделия составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).

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    Екатерина Ештокина
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