Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель

Специалист по камням Мичелл: стоимость кольца певицы Адель составляет 34 миллиона рублей

Специалист по драгоценным камням Александра Мичелл назвала многомиллионную стоимость помолвочного кольца британской певицы Адель. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Так, геммолог (специалист, который исследует состав и свойства драгоценных камней, а также проверяет их подлинность — прим. «Ленты.ру») рассказала, что приблизительная цена упомянутого изделия составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).

«В кольце Адель находится центральный бриллиант огранки "груша" весом восемь карат. Кроме того, изделие украшено маленькими круглыми бриллиантами от центрального камня. Если этот камень имеет наивысший цвет D и самый высокий уровень чистоты IF, то цена драгоценности легко превысит полмиллиона фунтов стерлингов», — объяснила эксперт.

Ранее сообщалось, что знаменитость получила предложение руки и сердца от своего избранника, спортивного агента Рича Пола. О романе пары впервые стало известно в июле 2021 года.

С 2017 по 2019 год поп-исполнительница была замужем за бизнесменом Саймоном Коннеки, с которым она воспитывает девятилетнего сына Анджело.

В июне 2022 года певицу Адель заподозрили в пластике губ на новых снимках, сделанных папарацци. На опубликованных фотографиях видно, что на лице певицы отсутствует макияж, а ее волосы распущены. При этом журналисты издания отмечали, что губы Адель выглядят намного объемнее и пухлее, чем прежде.

