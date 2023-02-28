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16:18, 28 февраля 2023Ценности

Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель

Специалист по камням Мичелл: стоимость кольца певицы Адель составляет 34 миллиона рублей

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Специалист по драгоценным камням Александра Мичелл назвала многомиллионную стоимость помолвочного кольца британской певицы Адель. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Так, геммолог (специалист, который исследует состав и свойства драгоценных камней, а также проверяет их подлинность — прим. «Ленты.ру») рассказала, что приблизительная цена упомянутого изделия составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (34,7 миллиона рублей).

«В кольце Адель находится центральный бриллиант огранки "груша" весом восемь карат. Кроме того, изделие украшено маленькими круглыми бриллиантами от центрального камня. Если этот камень имеет наивысший цвет D и самый высокий уровень чистоты IF, то цена драгоценности легко превысит полмиллиона фунтов стерлингов», — объяснила эксперт.

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В июне 2022 года певицу Адель заподозрили в пластике губ на новых снимках, сделанных папарацци. На опубликованных фотографиях видно, что на лице певицы отсутствует макияж, а ее волосы распущены. При этом журналисты издания отмечали, что губы Адель выглядят намного объемнее и пухлее, чем прежде.

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Екатерина Ештокина
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