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Адель заподозрили в пластике на новых фото без макияжа

Daily Mail: певицу Адель заподозрили в пластике губ на новых снимках папарацци

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Британскую певицу Адель заподозрили в пластике губ на новых снимках, сделанных папарацци. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

34-летняя поп-исполнительница и ее 40-летний бойфренд Рич Пол были замечены на свидании в Беверли-Хиллз, США. Отмечается, что пара отправилась на ужин в греческий ресторан Avra. На опубликованных фотографиях видно, что на лице певицы отсутствует макияж, а ее волосы распущены. При этом журналисты издания отметили, что губы Адель выглядят намного объемнее и пухлее, чем прежде.

В то же время фанаты не оценили внешний вид знаменитости. «Честно говоря, она мне больше нравилась до обрушившейся на нее славы», «Адель, зачем ты это сделала?», «Сделать такое со своим лицом — глупая затея», «Какой позор», «Изменилась до неузнаваемости и не в лучшую сторону», — высказывались они в комментариях под материалом.

В мае американская модель Кендалл Дженнер спровоцировала слухи об увеличении груди после фото в бикини. На опубликованных снимках манекенщица позировала в купальнике синего цвета, а также топлес, прикрывая грудь руками. Журналисты издания The Sun предположили, что младшая сестра Ким Кардашьян тайно увеличила бюст, так как в настоящий момент ее формы выглядят объемнее, чем раньше.

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Мария Винар
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