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Кендалл Дженнер заподозрили в пластике груди на новом фото в бикини

The Sun: Кендалл Дженнер спровоцировала слухи об увеличении груди после фото в бикини

Фото: @kendalljenner

Американскую модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластической операции после публикации серии откровенных фотографий в соцсетях. Соответствующие снимки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовали журналистов The Sun.

На кадрах 26-летняя знаменитость позирует в бикини синего цвета, а также топлес, прикрывая грудь руками. Редакция издания предположила, что младшая сестра Ким Кардашьян тайно увеличила бюст, так как в настоящий момент ее формы выглядят объемнее, чем раньше.

Сообщается, что Дженнер не первый раз провоцирует слухи о перенесенных пластических операциях, однако ни она, ни ее представители не публикуют официальных подтверждений. Один из немногих комментариев на тему изменений во внешности был дан манекенщицей лично в 2017 году, когда поклонники обвинили ее в увеличении губ. По словам американки, данную процедуру она не делала.

В октябре 2021 года папарацци запечатлели Кендалл Дженнер на выходе из здания, где располагался офис пластического хирурга Джейсона Би Даймонда. Подтвержденной информации о том, прибегала ли знаменитость к операциям, нет, однако известно, что упомянутый медицинский центр предлагает различные виды косметологических услуг и хирургических вмешательств.

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Полина Гераскина
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