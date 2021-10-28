Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники

Американскую супермодель Кендалл Дженнер заподозрили в изменении внешности посредством пластических операций после публикации новых фотографий, на которых она прикрывает лицо после посещения клиники. Снимки появились на сайте The Sun.

Папарацци запечатлели манекенщицу на выходе из здания, где расположен офис хирурга Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На размещенных фото знаменитость направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках, ее волосы собраны в хвост.

По информации издания, неизвестно, прибегла ли модель к хирургическому вмешательству. В то же время отмечается, что в медицинском центре осуществляются различные пластические операции и косметологические процедуры, среди которых, например, ботокс, введения филлеров, подтяжка кожи и ринопластика.

Сама Дженнер на протяжении последних пяти лет отрицает все обвинения в изменения внешности с помощью пластики.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган в программе Good Morning Britain прозвал Кендалл Дженнер единственной красавицей в семье Кардашьян. По словам Моргана, на всех других родственниц, участвующих в телешоу «Семейство Кардашьян», он бы «второй раз не взглянул и в кройдонском ночном клубе».