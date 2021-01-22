«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в бикини и восхитила фанатов

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, поделилась фотографиями с отдыха в Мексике и взволновала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 25-летняя знаменитость запечатлена в нескольких локациях. Так, на первом кадре она лежит на шезлонге возле бассейна в бикини с анималистичным принтом и оранжевой шляпе с широкими полями. На другом фото Дженнер засняла себя в том же образе в зеркало в ванной комнате. «Новый день! Отличный день!» — подписала она пост, который набрал почти шесть миллионов лайков.

Фанаты знаменитости порадовались новым снимкам и принялись выражать восхищение в комментариях. «Тело, тело, тело!», «Идеальная женщина», «Можно мне такую же фигуру», «Невероятно красива», «Потрясающе», — писали они.

Ранее в январе фигура Кайли Дженнер, которую признали самой высокооплачиваемой знаменитостью, вызвала споры в сети. На фото она позирует у бассейна в купальнике персикового оттенка. Подписчики предпринимательницы принялись критиковать ее за неестественный внешний вид.