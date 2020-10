«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала видео в бикини с отдыха

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала серию видео и фото с пляжного отдыха и порадовала фанатов. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Сперва 24-летняя знаменитость запечатлела себя в разноцветном бикини с цветком в волосах. Затем она снялась в зеркало в купальнике леопардовой расцветки с деталями в виде колец. Свой образ Дженнер дополнила небольшими серьгами и солнцезащитными очками. Также в серии были опубликованы фото природы: пляж, закат и океан. «Секретное место», — подписала она пост, который набрал почти восемь миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Бог есть женщина», «Тело мечты», «Твои естественные фотографии сразу попадают на обои моего телефона», «Совершенство», «Очень горячо», — восхищались они.

В сентябре Кендалл Дженнер показала фото в нижнем белье. Она сфотографировалась в комплекте белого цвета с цветочным принтом американского бренда Are You Am I стоимостью 145 долларов (11 310 рублей).