Появилось новое фото «единственной красавицы в семье Кардашьян» без макияжа

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский ведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, поделилась новой фотографией, где она запечатлена без макияжа. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.



На снимке 24-летняя знаменитость позирует перед зеркалом. Дженнер продемонстрировала свое лицо без косметики, затянув волосы сзади. Ее публикация набрала 2,7 миллиона лайков.

На фото также видно продукцию бренда по уходу за полостью рта Moon, который манекенщица продвигает в своих социальных сетях.



Внешность модели на снимке восхитила ее поклонников. «Самая красивая женщина», «Ей вообще не нужен макияж», «Ты лучшая!», «Королева, богиня!», «Как всегда идеальна», «Я мечтаю стать похожей на тебя», — комментировали они.



Ранее, в августе, Кендалл Дженнер опубликовала фотографии с пляжного отдыха. На одном из снимков девушка позировала перед зеркалом в черном комплекте, состоящем из топа с открытыми плечами и узлом на груди, мини-юбки и соломенной шляпы.