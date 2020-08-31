В Грузии нашли двойника «единственной красавицы в семье Кардашьян»

Журналисты нашли в Тбилиси двойника американской супермодели Кендалл Дженнер, которую британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян. Интервью с грузинкой публикует Daily Mail.

По словам торгового представителя и блогерши Теоны Чачуа, она не замечала сходства с Дженнер до тех пор, пока не прославилась в соцсетях в 2018 году. «С тех пор, как я начала публиковать видео и фото, люди стали писать в комментариях, что я выгляжу точно как она. Мне приятно, что меня сравнивают с кем-то настолько красивым», — поделилась женщина.

Фото опубликовано @teonachachua

Героиня материала также рассказала, что ее часто останавливают на улице, поскольку путают с Дженнер. При этом сама Чачуа не считает себя двойником модели и добавляет, что комментарии об их сходстве сделали ее более уверенной в себе. «Я не выгляжу точно как Кендалл, потому что я достаточно низкая по сравнению с ней», — высказалась грузинка.

Кроме того, Чачуа часто сравнивают не только с Дженнер, но и с манекенщицей Эмили Ратаковски и актрисой Сандрой Буллок. 29-летняя блогерша также подчеркнула, что гордится тем, что ее знают не только как чьего-то двойника, но и как успешного человека.

В июле был найден двойник бывшей самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер. Модель и сотрудница продуктового магазина Габриэль Уотерс (Gabrielle Waters) рассказала, что незнакомые люди регулярно подходили к ней на улице и кричали от восторга, принимая ее за телезвезду. Помимо этого американка призналась, что позже специально пыталась скопировать стиль и образ Дженнер.