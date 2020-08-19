«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала снимки в откровенных нарядах

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала фотографии с пляжного отдыха. Серия снимков, где младшая сестра Ким Кардашьян запечатлена в откровенных нарядах, появилась в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя Дженнер сфотографирована спиной к камере во время морской прогулки на лодке. Девушка одета в голубое бикини с пестрым принтом. На другом кадре супермодель позирует перед зеркалом в черном комплекте, состоящем из топа с открытыми плечами и узлом на груди, мини-юбки и соломенной шляпы.

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Подписчики оценили внешность и тело знаменитости в комментариях. «У Кендалл самое красивое лицо среди всех сестер. А посмотрите на ее тело», «Почему же ты так прекрасна снова и снова», «Настоящая супермодель», «Королева», — высказались они. Пост девушки набрали почти пять миллионов лайков.

В июле Кендалл Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. На черно-белом снимке манекенщица позирует топлес в трусах, полупрозрачных колготках и высоких ботфортах, прикрывая обнаженную грудь рукой.