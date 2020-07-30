«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Кадр появился в Instagram-аккаунте авторов съемки.

На черно-белом снимке 24-летняя манекенщица позирует топлес в трусах, полупрозрачных колготках и высоких ботфортах. Ее образ дополнили пояс, украшенный камнями и стразами, а также перчатки с логотипом упомянутой марки. Известно, что снимки с этой фотосессии будут опубликованы в эксклюзивном издании плакатов Chaos SixtyNine.

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Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), работы которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Визажистом стал Георги Сандев (Georgi Sandev).

Ранее в июле Кендалл Дженнер снялась в бикини во время отдыха в Аризоне. Так, ее запечатлели в черном купальнике и кепке цвета хаки на фоне скал в пустыне. Публикация набрала около пяти миллионов лайков и порадовала поклонников модели.