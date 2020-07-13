Фото «единственной красавицы в семье Кардашьян» в бикини восхитило фанатов

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, поделилась откровенной фотографией и порадовала подписчиков. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 24-летняя модель позирует в ванной комнате. Она сняла себя в зеркало в коричневом бикини с узорами и соломенной шляпе. Публикация набрала почти пять миллионов лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом Дженнер в комментариях. «Идеальная», «Пожалуйста, выходи за меня», «Ты чертовски горячая!», «Выглядишь отлично, малышка», «Идеальный пресс», — комментировали они.

Ранее в июле Кендалл Дженнер снялась в купальнике на катере во время отдыха в Аризоне. На фото она запечатлена в синем раздельном бикини в компании коллеги и друга Файя Хадры. Стоимость купального костюма марки Sommer Swim составляет 124 фунта стерлингов (11 тысяч рублей).

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