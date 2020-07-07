«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в бикини на катере

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в бикини во время отпуска. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

В размещенной серии 24-летняя модель показала несколько фотографий с отдыха в Аризоне. На некоторых из них запечатлены скалы, на других — Дженнер на фоне салюта. На последнем снимке она позирует в синем раздельном купальнике на катере в компании коллеги и друга Файя Хадры. Стоимость купального костюма марки Sommer Swim на ее официальном сайте составляет 124 фунта стерлингов (11 тысяч рублей).

Поклонники оценили публикацию супермодели. «Отличного тебе отдыха, красавица!», «Как здорово! Настоящая русалка», «Лучшая топ-модель в мире», «Великолепное тело», — высказались они в комментариях под постом, который набрал три миллиона лайков.

В июне Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании косметического бренда младшей сестры Кайли Kylie Cosmetics. На опубликованных кадрах знаменитость запечатлели на красном диване боком к фотографу в силиконовых босоножках на каблуках. Она попозировала в бежевом комплекте нижнего белья бренда Vera Wang: бюстгальтере и расстегнутом наполовину корсете, который оголяет ее бедро.

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