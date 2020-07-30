Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для люксового бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Снимки появились на ее странице в Instagram.
На размещенных кадрах манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлес в бежевых трусах в клетку с цепью: на фото она прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки.
Автором съемки выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Визажистом стал Георги Сандев (Georgi Sandev).
Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 480 тысяч лайков. «Какие шикарные фотографии», «Восхитительная», «Настоящая богиня», «Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту», «Белла, я обожаю тебя, ты прекрасна», — высказывались поклонники.
В июле Белла Хадид поработала дрелью на камеру в откровенном наряде. В ролике она показывает процесс создания самодельных качелей. Хадид сидит на земле и делает отверстие для каната в доске с помощью дрели в кроп-топе бренда 24 Hour Laundry и черных шортах.