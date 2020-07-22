Самая красивая женщина в мире поделилась селфи в халате на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, сфотографировала себя в откровенном образе без нижнего белья. Снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует в белом махровом халате на голое тело. При этом волосы модели уложены волнами. «Малышка вернулась к работе», — гласит подпись на публикации.

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На следующем снимке видно, что модель находится в трейлере с большим количеством одежды для съемок.

В июле Белла Хадид снялась в бикини под водой для рекламы модного бренда Calvin Klein. На опубликованных фото она демонстрирует разные модели купальников. Например, на одном кадре ее запечатлели в бикини оранжевого цвета с черной вставкой, а на другом — в ярко-розовом комплекте с завышенной талией.