Самая красивая женщина в мире попозировала в облегающем платье без белья

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась снимками в откровенном наряде. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 23-летняя Хадид фотографируется в зеркале с букетом цветов, сидя на полу в собственном доме. Она попозировала без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Из аксессуаров на знаменитости — золотой браслет и колье.

Фото опубликовано @bellahadid

«Ребенок цветов», — подписала супермодель публикацию. Поклонники Хадид восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Вау, детка, ты шикарна», «Моя любовь», «Какая ты горячая», «Ты самая красивая женщина», «Королева!» —высказывались подписчики.

25 июня Хадид приняла участие в откровенной съемке для модного журнала I-D. Ее сфотографировали обнаженной во дворе дома в образе инопланетянки. На снимке она прикрывает оголенное тело ветками дерева. Волосы Хадид окрашены в розовый цвет, а на лицо нанесен яркий макияж.

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