Владелец рубашки Путина рассказал о ее происхождении

Автор объявления о продаже рубашки президента России Владимира Путина рассказал о ее происхождении. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Собеседник канала пояснил, что взял рубашку Путина у своего знакомого в одном из отелей Нижнего Новгорода. «Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого», — добавил он.

Мужчина отметил, что вещь Путина ни разу не стирали. Также он предположил, что ее сшили вручную на заказ, поскольку на бирке не указан производитель.

При этом автор объявления заявил, что готов подтвердить подлинность рубашки «через проверку ДНК». «Цену сбрасывать не планирую. Она и так была 180 тысяч, сейчас 165 тысяч стоит, дешевле уже некуда», — заключил он.

Рубашка появилась на «Авито» ранее в июне. В объявлении утверждается, что она имеет размер 48-50 (XL) и была найдена в отеле.

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