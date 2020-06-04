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Российский завод выставили на продажу на «Авито»

Фото: Авито

Российский завод «Электроцинк» во Владикавказе стоимостью 1,2 миллиарда рублей выставили на продажу с помощью популярного интернет-сервиса. Объявление появилось на портале «Авито».

Продавцом выступила крупнейшая российская организация в данной отрасли — ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Telegram-канал Readovka связался с пресс-службой фирмы. Там подтвердили, что действительно продают завод и отметили, что, несмотря на специализацию предприятия, там возможно производство чего-либо другого.

Судя по объявлению, новый собственник получит три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий общей площадью 433 тысячи «квадратов», 141 транспортное средство, более 4,5 тысячи единиц оборудования и собственную железную дорогу.

«Это одно из основных мест работы горожан — на заводе трудилось почти две тысячи человек. Год назад половину из них сократили», — пишет канал. Информация упоминается и в объявлении: преимуществом покупки является «наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии».

Readovka также сообщает, что осенью 2018-го на заводе вспыхнул крупный пожар, в результате погиб один сотрудник МЧС. После такого ЧП производство находилось на консервации.

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