В российском городе изъяли бомбоубежище

В Новосибирске у коммерческой организации отобрали противорадиационное укрытие. Бомбоубежище изъяли в в пользу государства после того, как выяснилось, что юридическое лицо незаконно оформило на него право собственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

Как выяснили следователи, российская фирма нелегально завладела объектом гражданской обороны и не обслуживала его должным образом. Более того, бомбоубежище общей площадью 600 квадратных метров организация сдавала в аренду третьим лицам, получая имущественную выгоду.

Иск с требованием об изъятии противорадиационного укрытия был подан в январе 2020 года. Суд удовлетворил требования прокурора, бомбоубежище будет передано в собственность государства.

Ранее, в мае, сообщалось, что российский спрос на укрепленные сооружения для жизни в период пандемии коронавируса вырос на 1000 процентов. Состоятельные россияне бросились скупать убежища за границей. Основной спрос на строительство бункеров идет из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru