Экстремалы нашли бомбоубежище в закрытом СИЗО «Кресты-2»

Видео: URBAN WORLD / YouTube

В Санкт-Петербурге группа молодых людей проникла в здание нового следственного изолятора «Кресты-2», которое должны ввести в эксплуатацию в декабре, передает РЕН ТВ. Они сняли свою прогулку на видео и выложили запись в YouTube.

СИЗО рассчитано на четыре тысячи человек и станет крупнейшим изолятором в Европе. Экстремалы осмотрели камеры, комнаты охраны и санузлы и даже нашли бомбоубежище. Ранее начальник управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко заявлял, что переезд тюремщиков и заключенных в «Кресты-2» завершится до 15 декабря. Однако авторы видеозаписи считают, что эти сроки будут сорваны.

Каким образом сталкеры проникли на территорию режимного объекта, не уточняется.



