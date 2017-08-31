Главу генподрядчика СИЗО «Кресты-2» задержали по делу о взятке

Глава генподрядчика строительства СИЗО «Кресты-2» — компании «Петроинвест» — Руслан Хамхоков задержан в Санкт-Петербурге по делу о взятке на сумму 350 миллионов рублей. Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, бывший замначальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко в марте 2010 года предложил Хамхокову обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах. Награда за это была установлена минимум в 10 процентов от каждого денежного перевода на счет «Петроинвеста» в целях исполнения госконтракта.

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Следователи считают, что Хамхоков согласился на эту преступную схему и «с марта 2010-го по август 2015 года (...) через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей».

Мойсеенко был арестован в марте по обвинению в убийстве подчиненного. По версии следствия, он заказал Николая Чернова из-за длительного служебного конфликта. Погибший последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2» в Колпино, указывая на недоделки и недоработки.

7 марта неизвестный выпустил в Чернова восемь пуль из пистолета Макарова, после чего тюремщик скончался.