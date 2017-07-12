«Кресты-2» в Петербурге сдадут до конца года

Новое здание СИЗО «Кресты» под Санкт-Петербургом (Колпино) введут в эксплуатацию до конца нынешнего года. Об этом в среду, 12 июля, заявил директор ФСИН России Геннадий Корниенко, отвечая на вопросы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках «правительственного часа», передает ТАСС.

«Да, этот процесс [ввода в строй] несколько затянулся, но все необходимое служба делает. Практически на 90 процентов там все готово, остались недоделки. Я думаю, до конца года мы будем вводить его в эксплуатацию», — сказал Корниенко.

Директор ФСИН пояснил, что задержка связана с недостатками в работе исполнителя заказа.

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«Мы ведем переговоры [с компанией, выигравшей конкурс, где ФСИН выступает заказчиком] в судебном порядке, потому что они не исполняют свои обязательства и то качество, которое они предоставили, мы не можем принять», — отметил он.

В свою очередь Матвиенко попросила внести в протокол обещание ввести новые «Кресты» в строй до конца года.

19 марта стало известно, что владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин был арестован по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2».

По информации Следственного комитета России (СКР), ГСК с 2007 по 2015 год заключила госконтракт и ряд дополнительных соглашений с главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на строительство СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино. В качестве оплаты работ на счета ГСК были перечислены свыше 12,2 миллиарда рублей, однако контракт в полном объеме так и не был выполнен, а сам Кудрин похитил более 56 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.