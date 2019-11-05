Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера

Колония почти из миллиона муравьев-каннибалов, которая годами была заключена в заброшенном советском бункере в Польше, выбралась на свободу. Об этом сообщает издание Newsweek.

Команда польских ученых во главе с Войчичем Чечовски (Wojciech Czechowski) из Музея Института Зоологии и Польской Академии наук в 2013 году изучала летучих мышей, живших в заброшенном советском ядерном бункере. Тогда они увидели древесных муравьев, которые обитали в помещении, где когда-то хранилось ядерное оружие.

У муравьев не было доступа к внешнему миру. Они падали в бункер из гнезда наверху через вентиляционную трубу и не могли выбраться наружу. Колония состояла только из рабочих муравьев, поэтому они не могли размножаться. Тем не менее в 2016 году ученые обнаружили, что популяция муравьев в бункере возросла почти до миллиона насекомых. У них не было тепла, освещения и источников пищи, кроме трупов других муравьев. Каким образом их популяция выросла до такого количества, остается загадкой.

Ученые решили проверить, будут ли муравьи выбираться наружу, если дать им такую возможность, и установили специальную дорожку через другую вентиляционную трубу. Позже они вернулись в бункер и обнаружили, что колония почти полностью исчезла: муравьи вернулись в свое гнездо.

Ученые исследовали тела погибших муравьев и обнаружили следы укусов и дыры в брюшной полости. Это указывало на то, что муравьи ели своих погибших соратников, чтобы выжить. Выживание и рост колонии в течение многих лет оказались возможны, благодаря постоянному притоку новых рабочих муравьев из гнезда и аккумуляции тел погибших насекомых.

Ранее сообщалось, что житель британского города Мидлсбро Крис Скотт (Chris Scott) обнаружил в своем саду заброшенный бункер времен Второй мировой войны. Мужчина во время работы в саду нашел старую дренажную крышку, открыл ее и обнаружил бомбоубежище из бетона с двумя комнатами и аварийным выходом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!