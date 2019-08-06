Россияне испугались ядерной войны с США

Больше половины россиян боятся наступления ядерной войны, а главную угрозу видят в США, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Удара ядерной бомбы опасаются 52 процента опрошенных, в основном это женщины и люди старше 60 лет. Еще 46 процентов респондентов, большинство из которых мужчины и молодежь, не беспокоятся по этому поводу.

Наибольшую угрозу для России 60 процентов опрошенных увидели в США, еще 13 процентов — в Китае. 11 процентов участников опроса уверены, что стране некого бояться.

В случае возникновения ядерного конфликта 79 процентов опрошенных предположили, что почти никто не выживет даже при наличии бомбоубежищ и запасов воды и еды. При этом о местонахождении ближайшего бомбоубежища знают только 15 процентов россиян, преимущественно мужчин. Еще 13 процентов верят в их существование, но об их расположении им неизвестно.

Опрос проходил 3 июля в виде телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

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