Россияне перестали бояться нового Чернобыля

Лишь каждый третий россиянин (30 процентов) сегодня боится катастрофы, подобной чернобыльской. В 2000 году этот показатель был 69 процентов, сообщается на сайте «Левада-центра».

С 2001 года постоянно снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Также за последние три года на 17 процентов стало больше тех, кто считает такой сюжет маловероятным.

Большинство граждан (58 процентов) узнали о взрыве на Чернобыльской электростанции из СМИ. Каждый четвертый — в школе или от родителей и друзей, 21 процент — из сериалов и фильмов, в том числе документальных.

Отвечая на вопрос, какую важную проблему вскрыла чернобыльская катастрофа, каждый четвертый респондент (24 процента) сказал о неполадках в системе контроля за работой реактора. 22 процента назвали халатность операторов, 17 — ошибки в проектировании, 10 — замалчивание властями случившегося.

В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК социолог «Левада-центра» Карина Пипия указала, что это событие выпало из сознания россиян и повестки государства. Проблематизация катастрофы постепенно стирается, происходит переоценка роли советских властей из-за роста ностальгии по СССР в обществе. Молодое поколение не было свидетелем аварии, и благодаря сериалам, играм и мемам трагедия романтизируется.

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