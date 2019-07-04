В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

4 июля Telegram-канал Mash сообщил, что ликвидатор на выходе из подземки случайно задел девушку. На него набросился подросток, решивший, что его подругу «лапают». Пострадавший, который является инвалидом первой группы, не смог защититься и только просил не бить по печени. Сейчас он в больнице с двумя сломанными ребрами.

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК о побоях. Следственный комитет хочет забрать расследование себе.

3 июля сообщалось, что в нескольких российских регионах решили не платить ликвидаторам чернобыльской аварии надбавки к пенсии.

В ликвидации чернобыльской катастрофы принимали участие около 800 тысяч человек, в том числе 240 тысяч из РСФСР. В настоящий момент в России осталось 150 тысяч ликвидаторов. 90 тысяч из них имеют инвалидность, у 50 тысяч она связана с работой в «Чернобыле», сообщала «Парламентская газета». Согласно закону, ликвидаторам полагаются денежные выплаты, досрочный выход на пенсию, льготы на оплату услуг ЖКХ и другие меры социальной поддержки.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года и стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества. В мае 2019 года американский телеканал HBO выпустил сериал «Чернобыль», который возглавил рейтинг шоу всех времен, получивших наивысшую оценку зрителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!