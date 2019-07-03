Ликвидаторов Чернобыльской аварии лишили части пенсий

Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС отказываются выплачивать надбавки к пенсии. Об этом сообщает радио «Серебряный Дождь».

По его данным, жители Элисты, Нальчика, Самары и Саратова, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии в 1986 году, не получили часть денежного пособия. Так, в редакцию «Серебряного Дождя» обратились родственники Владимира Раковича, который в июле не досчитался 16 тысяч рублей. Его коллегам и вовсе не выплатили половину положенных денег.

Ликвидаторы аварии получили повестки в суд, на котором рассматривался вопрос о дальнейшей судьбе выплат. Дело в том, что 15 лет назад чернобыльцы добились в суде надбавки к пенсии, которую выплачивали из регионального бюджета. Однако судебное решение принималось сроком на 10 лет, и в последние годы пособие выплачивалось, хотя по закону постановление уже не действует. В результате многих чернобыльцев попросили вернуть часть денег, у некоторых эту сумму вычитают из пенсии, отмечает издание. При этом Верховный суд уже отменил постановления властей с требованиями вернуть всю сумму долга.

В 2013 году в отношении бывшей судьи городского суда Нальчика Елизаветы Баташевой возбудили уголовное дело о незаконной выплате компенсаций чернобыльцам. По версии следствия, женщина удовлетворила гражданский иск о взыскании с Минфина компенсации морального вреда восьми истцам, получившим увечья при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Размер компенсации составил 12 миллионов рублей.

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