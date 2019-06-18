Опубликованы снимки «борьбы с радиацией» вилами в Чернобыле

Портал «Белсат» опубликовал фотографии, сделанные осенью и зимой 1986 года водителем роты дегазации и дезактивации Сергеем Шалькевичем в зоне катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Пожарный взвод, который развозил автор снимков, занимался омыванием построек и автотранспорта в отселенных деревнях и на самой АЭС. «Деревни оживали, когда туда приезжала рота дегазации и дезактивации: по каждому двору расставлялась группа солдат, чтобы снять слой земли и очистить постройки перед сносом», — рассказал он.

По его словам, в роте были преимущественно военнослужащие запаса. Какое облучение они получили в результате работ по ликвидации, неизвестно, так как данные регулярных замеров намеренно уменьшались. «Работники лабораторий, передававшие статистику о зараженности наверх, слышали: "Вы, че — офонарели? Столько быть не должно, уменьшите". И они уменьшали», — пояснил Шалькевич.

В объектив его фотоаппарата попали как бытовые, так и рабочие сцены из жизни роты. В частности, на одном из снимков оказался военный с вилами, которые он, вероятно, взял в одном из дворов отселенной деревни за неимением другого инструмента для дезактивации. «Мы тогда часто шутили, что боремся с радиацией вот такими подручными средствами», — пояснил ликвидатор.

Сергей Шалькевич перед своим «ЗиЛ 133» Фото: «Белсат» 1 /5

Также ему удалось запечатлеть обшитую свинцовыми пластинами технику (с целью защиты от излучения — прим. «Ленты.ру») — автомобили, трактора, бульдозеры. Однако впоследствии пленку конфисковали: уже на следующий день Шалькевича вызвали сотрудники Особого отдела — подразделения военной контрразведки в составе советской армии. «Прихожу — сидит капитан, улыбается и сразу вопрос: "Пленка где?". И до меня дошло», — вспомнил он.

Шалькевич провел в зоне катастрофы полгода. Чтобы обратиться к врачам, ему была необходима справка из архива об участии в ликвидации. «Выяснилось, что карты доз облучения в архив не сдавались. Я хотел посмотреть в глаза своим командирам, но выяснилось, что часть расформирована. Ее нет», — рассказал собеседник портала.

Спустя девять лет его признали инвалидом с диагнозом «расслоение грудной и брюшной аорты».

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который вызвал выброс радиоактивных веществ. В первые месяцы от острой лучевой болезни погиб 31 человек. Данные о погибших и пострадавших от радиации в последующие годы разнятся. Вокруг АЭС создали зону отчуждения, эвакуировав жителей Припяти, Чернобыля и 74 сел.

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