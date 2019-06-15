Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подверг критике американский сериал «Чернобыль» из-за обилия «развесистой клюквы». Свое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

По словам Грамоткина, из сериала создается впечатление, что все важнейшие решения по ликвидации аварии на ЧАЭС принимались в пьяном угаре, так как «все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют». «Но ведь это не так!» — подчеркнул он.

Нарекания бывшего директора станции также вызвали кадры с голыми шахтерами, которые роют тоннель. «Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя», — заявил он.

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

Грамоткин также добавил, что ликвидация последствий аварии стала подвигом советского народа, который нельзя «дать заболтать».

Кроме того, он отметил, что необходимо разрешить всем желающим побывать в чернобыльской зоне. «Это важный элемент преодоления той же радиофобии. Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить», — пояснил экс-директор ЧАЭС.

Грамоткин проработал на ЧАЭС 30 лет, с 1988 года, в 2005-2018 он был директором станции. В июле 2018 года он решил оставить свою должность из-за конфликта с руководством Министерства экологии Украины.

Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, и его последствиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!