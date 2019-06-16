Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС

Звезда сериала «Чернобыль» шотландец Алекс Фернс (Alex Ferns), исполнивший роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал изданию Daily Record, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенно привести к смерти его родственника.

В семье актера считают, что его дядя Роберт Стивенсон (Robert Stephenson) умер из-за радиации, содержавшейся в дожде, который прошел по территории страны после взрыва реактора в Чернобыле. Мужчина скончался в 2004 года от рака. По словам Фернса, дядя лично был уверен, что к его болезни причастна радиация с ЧАЭС.

«Мой дядя Роберт работал тогда в шотландской компании, занимавшейся вопросами водопровода. Когда произошла авария в Чернобыле, отравленный дождь подошел к западу и центру Шотландии», — рассказал актер.

По словам Фернса, дядя и его коллеги продолжали работать в дождь. Сотрудники минздрава страны позднее нашли радиацию в дождевой воде.

«Ни один из них в итоге не дожил до 50 лет, в том числе и Роберт. Все умерли от рака», — добавил актер. По его словам, эта история позволяет увидеть еще большее влияние трагедии в Чернобыле на людей, чем показано в одноименном сериале. Фернс заключил, что история в Чернобыле является близкой ему, так как он лично прочувствовал последствия произошедшего.

Ранее бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» из-за обилия «развесистой клюквы».

Мини-сериал «Чернобыль» производства Великобритании и США начал выходить на канале HBO 6 мая. Всего было показано пять серий. В нем рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, и его последствиях.

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