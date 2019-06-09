Горбачев прокомментировал изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не давал распоряжения не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на чернобыльской атомной станции, званием Героя Социалистического труда, передает радиостанции «Говорит Москва». По сюжету сериала HBO «Чернобыль», карьера ученого прекратилась после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — заключил он. Также Горбачев добавил, что еще не успел посмотреть сериал «Чернобыль».

Повышенный интерес к жизни академика возник после выхода сериала HBO, где Легасова сыграл актер Джаред Харрис.

Внимание, дальше последуют спойлеры к сериалу

В последней серии сезона Легасов выступает на суде, где выносят приговоры работникам ЧАЭС. В своей речи герой обличает государство в умалчивании дефектов реакторов. В действительности ученого на суде не было, эта сцена — художественный вымысел.

Легасов входил в правительственную комиссию по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на АЭС. По одной из версий, выступая с докладом на конференции МАГАТЭ в Вене в 1986 году, он якобы разгласил секретные сведения. Некоторые историки полагают, что после этого Горбачев принял решение не давать ему звание, и карьерный рост ученого прекратился. Академика дважды выдвигали на это звание, но он его так и не получил. В 1988 году Легасов покончил с собой.

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