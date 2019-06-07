Генерал-ликвидатор Чернобыльской аварии рассказал о вине Щербины и Легасова

Командовавший воинскими подразделениями во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы генерал-майор Николай Тараканов в интервью телеканалу RT рассказал о своем отношении к зампреду Совета министров СССР Борису Щербине и химику Валерию Легасову, чьи образы стали главными героями популярного сериала «Чернобыль» американского канала HBO.

По его словам, после того как Легасов и Щербина прибыли на место аварии, «они забыли про народ, про все то, что находилось в округе». Они не стали вникать какими будут последствия происходящего для людей. В итоге из-за этого население прилегающих к месту аварии территорий не оповещали о случившемся в течение 36 часов.

По мнению Тараканова, вина за это лежит лично на Борисе Щербине. При этом он отмечает, что знал зампреда Совета министров очень хорошо и близко.

Генерал Николай Тараканов принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В сериале его роль исполнил британский актер Ралф Айнесон. По словам Тараканова, сказанные им слова были переданы в сериале один к одному, а говоря об игре Айнесона, он сказал, что ему даже не к чему придраться.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции произошел выброс радиоактивных веществ, облучению подверглись более восьми миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Радиоактивному загрязнению подверглись 14 российских регионов. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, куда входят города Припять, Чернобыль и 74 села.

История этой катастрофы была экранизирована режиссером Йоханом Ренком в мини-сериале американского телеканала HBO «Чернобыль». Этот сериал оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.

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