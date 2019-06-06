Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий. Слова участников тех событий передает издание «Аргументы и факты».

Геннадий Зацепин из Новосибирска, попавший в зараженную зону в возрасте 21 года, заявил, что сериал рассчитан на не знающих всех тонкостей зрителей. По его словам, «Чернобыль» дает лишь поверхностное представление о том, что происходило на самом деле. Однако он отметил, что атмосфера бездействия и секретности передана реалистично. «В общем, снято нормально, но не сказать чтобы фильм отличный. Я бы оценил его на четвёрку, не больше», — заключил он.

Еще один участник ликвидации последствий аварии Валентин Данилов, командовавший взводом из батальона спецобработки, сказал, что картина получилась наигранной, а также отметил, что американцам не удалось передать атмосферу, царившую в те дни. «Очень мне понравилось разве только то, что в фильме ликвидаторов называют героями, которые отдали свои жизни для спасения мира от ядерной угрозы», — подытожил Данилов.

Ранее в июне после критики в адрес создателей сериала за то, что в кадре не появляется ни одного чернокожего актера, выяснилось, что серди участников устранения аварии на Чернобыльской АЭС действительно был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!