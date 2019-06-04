Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Пользователи сети узнали, что одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк. По информации издания «theБабель», он родился в 1967 году и в настоящее время проживает в городе Череповец Вологодской области.

Хиряк был военнослужащим войсковой части 75110, задачей которой было соорудить понтонный мост через Припять для эвакуации жителей. Полк, имея при себе только противогазы, прибыл на расстояние около четырех километров от АЭС и установил сооружение.

Судя по фотографиям, которые Хиряк опубликовал в своем профиле во «ВКонтакте», командование вручило ему благодарность за участие в ликвидации катастрофы.

В настоящее время Хиряк хорошо известен в мире реконструкторов, пишет издание «Аргументы и факты». Уже много лет он участвует в реконструкции Бородинского сражения, исполняя роль личного телохранителя императора Наполеона I. Фото с мероприятия публиковал и сам бывший военный.

Ранее в июне сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась тем, что в сериале «Чернобыль» отсутствуют темнокожие актеры. Ее пост в целом вызвал негативную реакцию интернет-пользователей, в том числе русскоязычных. Критики объяснили Свит, что чернокожие актеры не принимали участия в съемках, поскольку среди ликвидаторов таковых не было.

Состоящий из пяти серий проект американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк, а сценаристом — Крейг Мазин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!