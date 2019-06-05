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«Россия 24» попыталась разоблачить «Чернобыль» с помощью обмана и прогадала

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Академик Валерий Легасов (справа)

Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон исказил факты в сюжете, разоблачающем неправду в сериале «Чернобыль». На это обратил внимание журналист Илья Шепелин в Facebook.

Натанзон назвал ложью тот факт, что одному из героев сериала — академику Валерию Легасову — не давали рассказать свою версию произошедшего в Чернобыле при жизни. По словам ведущего, ученый публиковался в газете «Правда» еще до своей смерти — в 1987 году.

Шепелин в своем посте указал на то, что Легасов отправлял статью в газету в 1987 году, но ее не допустили к печати. «Каждый день Легасов звонил знакомому корреспонденту "Правды" и спрашивал: "Есть ли реакция?" Реакции не было», — добавил журналист. Шепелин также отметил, что статью академика опубликовали только спустя две недели после того, как он покончил жизнь самоубийством в 1988 году.

Позднее в комментариях Натанзон признал свою ошибку и пообещал извиниться. «Я, если честно, про эту статью услышал в одном из чьих-то старых репортажей про Легасова и не дабл-чекнул», — объяснил он. Однако Натанзон настоял на своей точке зрения о том, что КГБ не доводил Легасова до самоубийства.

Состоящий из пяти серий мини-сериал американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

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