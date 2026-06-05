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12:09, 5 июня 2026Путешествия

Обманувшая российских блогеров звездный турагент вернула пострадавшим деньги

Обманувшая российских блогеров турагент Хатуна Аташян вернула пострадавшим деньги
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Обманувшая десятки российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян вернула пострадавшим деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката женщины в своем Telegram-канале.

По словам Валерия Саркисова, представляющего интересы Аташян, часть похищенной суммы она отдала еще до задержания. Теперь же мошенница выплатила остаток в размере 790 тысяч рублей еще двум пострадавшим.

Кроме того, адвокат рассказал, что срок задержания турагента уже истек, а ее арест планируется 5 июня.

Ранее сообщалось, что Аташян признала вину. По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

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