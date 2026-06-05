Обманувшая российских блогеров звездный турагент вернула пострадавшим деньги

Обманувшая российских блогеров турагент Хатуна Аташян вернула пострадавшим деньги

Обманувшая десятки российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян вернула пострадавшим деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката женщины в своем Telegram-канале.

По словам Валерия Саркисова, представляющего интересы Аташян, часть похищенной суммы она отдала еще до задержания. Теперь же мошенница выплатила остаток в размере 790 тысяч рублей еще двум пострадавшим.

Кроме того, адвокат рассказал, что срок задержания турагента уже истек, а ее арест планируется 5 июня.

Ранее сообщалось, что Аташян признала вину. По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

