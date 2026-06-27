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15:26, 27 июня 2026Мир

Европейская страна предложила разрешить спор Польши и Украины

Литовский президент Науседа вызвался помочь разрешить спор между Польшей и Украиной
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Гитанас Науседа и Дональд Туск

Гитанас Науседа и Дональд Туск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов выступить посредником в разрешении конфликта между Польшей и Украиной. Об этом сообщает издание LRT.

Науседа отметил, что стороны должны сами выразить желание, чтобы определенная третья сторона помогла им решить конфликтную ситуацию. Об этом президент европейской страны заявил в интервью радиостанции «Жиниас».

Гитанас Науседа подчеркнул, что на данный момент стороны пытаются решить этот вопрос своими силами. Но литовский президент добавил, что в эту субботу отправится в резиденцию президента Польши Кароля Навроцкого, чтобы обсудить проблему в неформальной обстановке. «Мы обсудим этот вопрос, который для меня очень важен», — признался Науседа.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого орла. В ответ Зеленский демонстративно отправил награду по почте в Варшаву.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» российской группировки войск (ГВ) «Север» назвал причину конфликта Польши и Украины. По словам авторов канала, официальный Киев рассчитывает добиться от Польши высылки украинцев для отправки на передовую.

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