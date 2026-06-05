Над «Зоной 51» заметили F-47

TWZ: Над «Зоной 51» заметили возможный прототип истребителя F-47

Над «Зоной 51» — секретной испытательной базой Военно-воздушных сил (ВВС) США в Неваде — заметили возможный прототип истребителя шестого поколения F-47. Об этом пишет TWZ.

Издание обратило внимание на снятые тепловизионной камерой кадры, недавно распространившиеся в сети. На них показан летательный аппарат, который по своей форме напоминает F-47. Американский самолет еще публично не демонстрировался, а представление о его возможной форме можно получить из рендеров американских оборонных компаний — крыло типа «лямбда», большие передние горизонтальные стабилизаторы, широкая носовая часть и два двигателя.

Внешне, как пишет TWZ, F-47 напоминает экспериментальный самолет X-36, разработанный в 1990-х компанией McDonnell Douglas (в 1997 году поглощена корпорацией Boeing).

«На данном этапе необходимо учитывать, что нет подтверждения подлинности изображения, ни официального, ни какого-либо другого. Мы обратились в ВВС, чтобы попытаться установить его достоверность, но они отказались от комментариев», — говорится в публикации.

В мае 2025-го издание Defense News сообщило, что ВВС США планируют увеличить дальность полета перспективного истребителя шестого поколения F-47.

В марте того же года издание The Aviationist сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.