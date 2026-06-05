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12:07, 5 июня 2026Ценности

Ида Галич раскрыла детали предстоящей свадьбы

Блогер Ида Галич рассказала, что ее свадьба с Олегом Ледвичем пройдет в горах
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла детали предстоящей свадьбы с бизнесменом Олегом Ледвичем, которая состоится летом. Информацией с журналистами Super.ru она поделилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Знаменитость рассказала, что ее бракосочетание с предпринимателем пройдет в горах за пределами Москвы. Данная локация, по ее словам, определила тематику праздника, на который приглашены 180 человек.

Мне кажется, это важный праздник для каждой девочки. И для каждого, наверное, мужчины тоже, который любит свою женщину. Мне кажется, у нас с Олегом получилась классная история любви. Про то, что есть ли любовь после любви. Конечно, есть. И не поделиться таким масштабным праздником, таким вдохновляющим опытом просто невозможно. Миллионы девочек и смотрят, и говорят: «Так, у меня все не потеряно»

Ида Галичтелеведущая и блогер

При этом особенностью станет начало свадьбы — для гостей будет организован специальный борт. «Маленькая кавказская свадьба. У нас будет свой борт, и праздновать мы начнем уже в небе», — заявила звезда.

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Мероприятие организовывает собственное агентство Галич. Эксперты разработали специальный сайт с полной информацией о деталях торжества. К примеру, гостям предложили записаться на мейкап с помощью упомянутого сайта.

В марте Галич оценила реакцию жениха на стоимость свадьбы фразой «глаза выросли на два размера». Знаменитость признавалась, что смета торжества, с которой она ознакомилась, ее очень удивила.

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