Галич оценила реакцию жениха на стоимость свадьбы фразой «глаза выросли на два размера»

Российская блогерша Ида Галич оценила реакцию жениха, бизнесмена Олега Ледвича, на стоимость их свадьбы фразой «глаза выросли на два размера». Пост опубликован в ее Telegram-канале, который насчитывает 300 тысяч подписчиков.
35-летняя знаменитость рассказала, что ознакомилась с примерной сметой торжества, которая ее очень удивила. При этом Галич предположила, что избранника не устроят такие суммы. Однако, по словам знаменитости, Ледвич отреагировал более безэмоционально.
«Я подумала: "Ну все. Вот Олег разведется со мной еще до церемонии бракосочетания". Я уже приготовилась лепетать, мол, у меня тоже денежков есть чуть-чуть. И две сосиски в тесте. И если надо, можно и не в этом отеле, и не на этой поляне, и не в этой жизни. А он такой сухо: "Норм". И мои узкие глаза выросли на два размера. Хожу весь день довольная. Думаю, каждой девочке хоть раз в жизни на ее сказку и мечту пусть кто-то близкий сердцу скажет "норм"», — похвасталась звезда.
