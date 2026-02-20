Ида Галич вышла в свет с новым имиджем

Российская блогерша Ида Галич пришла на премию с длинными волосами и челкой

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич пришла на премию в Москве с новым имиджем. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость вышла в свет в черном брючном костюме, держа в руках маленький клатч в тон образу. Помимо этого, звезда надела очки с прозрачной оправой. Вместе с тем инфлюэнсерша позировала с длинными волосами и челкой, демонстрируя обновленную прическу.

В октябре 2025 года Ида Галич показала внешность без макияжа со словами «поэтому я все еще не жена». Знаменитость запечатлела себя на камеру, лежа в кровати с хаотично торчащими темными волосами.