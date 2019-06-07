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Реакция России и Украины на «Чернобыль» удивила сценариста сериала

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Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», заявил об удивлении от реакции на телешоу в странах постсоветского пространства. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Он признался, что очень нервничал из-за возможного непринятия «Чернобыля» на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках. «Но они осознали, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним, и что мы изо всех сил старались показать все детали правильно», — отметил Мазин.

По словам сценариста, его ожидания по поводу пропагандистского освещения сериала в российских СМИ оправдались, поскольку Москва настаивает на собственной версии трагедии.

5 июня сообщалось, что ведущий телеканала «Россия 24» исказил факты в сюжете «Чернобыля» и был разоблачен.

Позднее министр культуры Владимир Мединский анонсировал создание российского полнометражного фильма и сериала о событиях в Чернобыле. «Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии», — добавил он.

Состоящий из пяти серий мини-сериал американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

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