Приютивших животных из Чернобыля россиян предупредили о радиации

Животные из чернобыльской зоны отчуждения все еще опасны для человека. Об этом заявила основатель старейшего в России фонда защиты животных «Бим» Дарья Тараскина в комментарии Daily Storm.

Таким образом она прокомментировала сюжет «Би-би-си» об оставшихся в зоне аварии Чернобыльской АЭС домашних животных. В материале говорилось, что иностранцы забирают собак к себе домой.

«Чушь! Вообще-то это зона отчуждения. Кто вам говорит, что можно таких животных забирать домой? Как они могут быть нормальными, если их предки были облучены», — заявила Тараскина. По ее мнению, эксперты в Чернобыльской зоне не могут определить степень облучения животных из-за того, что с момента аварии прошло много времени.

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Руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский сообщил, что животных можно вывозить из зоны отчуждения, и некоторые из них не представляют опасности. По его словам, если у кошки или собаки зафиксировано поверхностное загрязнение радиоактивной пылью, то животное достаточно просто помыть. Если загрязнение сильное, его не выпустят за пределы зоны. Для транспортировки животных необходимо получить разрешение от цеха радиационной безопасности.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

По информации The Guardian, в Чернобыльской зоне отчуждения проживает около 300 бездомных собак — потомки тех, кого хозяева вынуждены были оставить после катастрофы. В зоне действует проект «Собаки Чернобыля» — ветеринары и эксперты отлавливают животных, измеряют уровень радиации, вакцинируют против паразитов и снова выпускают на волю.

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