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В Чернобыльской зоне отчуждения поймали россиянина и британцев

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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

В ведомстве отметили, что британцев обнаружили в Припяти, россиянина — в районе села Терехи. Нарушители, проникшие в Чернобыльскую зону для экстремального туризма, пробыли там около суток.

На них составили административные протоколы по статье «Нарушение требований радиационной безопасности» и выписали штраф. Также информацию о нарушителях направили в СБУ и Госпогранслужбу страны.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем зона отчуждения может превратиться в одну из точек роста страны. Для этого глава государства планирует убрать предпосылки для коррупции и создать зеленый коридор для туристов. Также необходимо «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов, считает президент.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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