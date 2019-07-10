Зеленский предложил сделать Чернобыль символом новой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в будущем зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может стать символом успешности реформ в стране. Его слова приводит «112 Украина».

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», — заявил он.

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С этой целью глава государства планирует убрать предпосылки для коррупции и создать «зеленый коридор» для туристов. Он также заявил о необходимости «избавиться от глупостей» вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — подытожил он.

В ходе своего визита на ЧАЭС Зеленский принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового защитного саркофага над разрушенным реактором №4.

Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.

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