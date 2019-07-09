Зеленский приедет в Чернобыль

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) в среду, 10 июля. Об этом сообщили «Украинской правде» в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.
Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового защитного саркофага над разрушенным реактором номер 4. На ней также будут присутствовать представители Европейского банка реконструкции и развития, курировавшего финансирование стройки, чиновники из Минэкологии и другие официальные лица.
При этом закрывать 10-километровую зону отчуждения для туристов не планируется, сказали в ведомстве. «Будут стандартные меры безопасности, принимаемые во время визитов официальных лиц», — сказала представитель госагентства.
Информацию о визите президента Украины на территорию ЧАЭС подтвердили и в управлении государственной охраны. В ведомстве уточнили, что все туристические объекты и экскурсионные маршруты будут работать в установленном порядке.
Отмечается, что изначально зону отчуждения собирались перекрывать к приезду Зеленского и других официальных лиц. Соответствующее сообщение было направлено главе Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярославу Емельяненко. По его словам, после этого он обратился к курирующим туризм депутатам с просьбой уговорить администрацию президента не делать этого. «Завтра в зоне отчуждения ожидается более 300 туристов-иностранцев. Это средняя цифра ежедневных посетителей Чернобыля», — указал Емельяненко.
Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.