Зеленский приедет в Чернобыль

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) в среду, 10 июля. Об этом сообщили «Украинской правде» в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового защитного саркофага над разрушенным реактором номер 4. На ней также будут присутствовать представители Европейского банка реконструкции и развития, курировавшего финансирование стройки, чиновники из Минэкологии и другие официальные лица.

При этом закрывать 10-километровую зону отчуждения для туристов не планируется, сказали в ведомстве. «Будут стандартные меры безопасности, принимаемые во время визитов официальных лиц», — сказала представитель госагентства.

Материалы по теме Под колпаком Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС

Информацию о визите президента Украины на территорию ЧАЭС подтвердили и в управлении государственной охраны. В ведомстве уточнили, что все туристические объекты и экскурсионные маршруты будут работать в установленном порядке.

Отмечается, что изначально зону отчуждения собирались перекрывать к приезду Зеленского и других официальных лиц. Соответствующее сообщение было направлено главе Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярославу Емельяненко. По его словам, после этого он обратился к курирующим туризм депутатам с просьбой уговорить администрацию президента не делать этого. «Завтра в зоне отчуждения ожидается более 300 туристов-иностранцев. Это средняя цифра ежедневных посетителей Чернобыля», — указал Емельяненко.

Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!