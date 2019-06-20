Сценарист «Чернобыля» объяснился за искажение исторических фактов в сериале

Сценарист и продюсер британского сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин объяснил причину искажения некоторых исторических фактов в картине. Он рассказал об этом в интервью ТСН.
Мейзин отметил, что нарушение реальной хронологии связано с тем, что создателям сериала нужно было уместить события двух лет в пять часов экранного времени. По его словам, сценаристы решили отступить от реальной последовательности событий, руководствуясь желанием продемонстрировать зрителям как можно больше самой истории.
Так, Мейзин заявил, что время падения вертолета в реактор специально было изменено, иначе эпизод не получилось бы включить в сериал. Также сценарист рассказал о том, что узнал о голых шахтерах из произведения лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Он заверил, что использовал большое количество разных источников, информация в которых разнится, но пытался максимально точно передать происходящие во время и после атомной катастрофы.
Однако Мейзин признал, что, вероятно, преувеличил мощность второго взрыва, который мог бы произойти на Чернобыльской АЭС, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале говорилось о мегатоннах, но ученые-физики заявили о том, что в действительности речь шла о мощностях, измеряющихся в килотоннах.
Отмечается, что сценарист выпустил специальный подкаст, где рассказал, чем события в действительности отличались от тех, что показаны в сериале.
Ранее в июне российский актер и режиссер Данила Козловский, также снимающий фильм, посвященный событиям в Чернобыле, заявил, что не боится сравнений своей картины с работой Мейзина.