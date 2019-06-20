Сценарист «Чернобыля» объяснился за искажение исторических фактов в сериале

Сценарист и продюсер британского сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин объяснил причину искажения некоторых исторических фактов в картине. Он рассказал об этом в интервью ТСН.

Мейзин отметил, что нарушение реальной хронологии связано с тем, что создателям сериала нужно было уместить события двух лет в пять часов экранного времени. По его словам, сценаристы решили отступить от реальной последовательности событий, руководствуясь желанием продемонстрировать зрителям как можно больше самой истории.

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

Так, Мейзин заявил, что время падения вертолета в реактор специально было изменено, иначе эпизод не получилось бы включить в сериал. Также сценарист рассказал о том, что узнал о голых шахтерах из произведения лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Он заверил, что использовал большое количество разных источников, информация в которых разнится, но пытался максимально точно передать происходящие во время и после атомной катастрофы.

Однако Мейзин признал, что, вероятно, преувеличил мощность второго взрыва, который мог бы произойти на Чернобыльской АЭС, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале говорилось о мегатоннах, но ученые-физики заявили о том, что в действительности речь шла о мощностях, измеряющихся в килотоннах.

Отмечается, что сценарист выпустил специальный подкаст, где рассказал, чем события в действительности отличались от тех, что показаны в сериале.

Ранее в июне российский актер и режиссер Данила Козловский, также снимающий фильм, посвященный событиям в Чернобыле, заявил, что не боится сравнений своей картины с работой Мейзина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!