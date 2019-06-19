Сыгравший Легасова актер удивился недовольным «Чернобылем» и напомнил о нацистах

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Британский актер Джаред Харрис прокомментировал критику представителями партии «Коммунисты России» сериала «Чернобыль», в котором сыграл роль профессора Легасова. Его слова приводит украинское издание «Апостроф».

«Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма», — объяснил Харрис.

Он также подчеркнул, что не понимает, почему Россия принимает обвинения в гибели людей на Чернобыльской АЭС на свой счет, поскольку все происходило в другой стране, Советском Союзе, и на территории другой современной страны, Украины.

Ранее в июне сообщалось, что «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к сериалу «Чернобыль» и обвинили его создателей в клевете. Телешоу также раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.

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