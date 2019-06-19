Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»

Российский телеведущий Иван Ургант поделился своими впечатлениями от просмотра британского сериала «Чернобыль». Его слова передает газета «Комсомольская правда».

Ургант признался, что сериал ему понравился, а также заявил, что такая лента должна была быть снята Россией. «Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают?» — сказал он. Телеведущий отметил профессионализм и внимание к деталям: «Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню».

Материалы по теме «Это было мучительное многодневное испытание» Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей

Ранее в июне стало известно о том, что Роскомнадзор решил рассмотреть требование партии «Коммунисты России» удалить «Чернобыль». По словам главы исполкома центрального комитета партии, этот проект был создан для того, чтобы опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей.

Первая из пяти серий сериала «Чернобыль» вышла 6 мая на канале HBO. Эта картина посвящена взрыву, произошедшему 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!