Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Помпео лично предупредил Иран
Иран отказался верить в угрозы и войну с США
Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
В сети перечислили обязательные для каждого человека поступки
Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты
Появились подробности массовой драки в Москве
Названы города и страны с лучшей кухней
Лидер украинских раскольников отказал раскольникам в каноничности
Новости партнеров

Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Ургант

Российский телеведущий Иван Ургант поделился своими впечатлениями от просмотра британского сериала «Чернобыль». Его слова передает газета «Комсомольская правда».

Ургант признался, что сериал ему понравился, а также заявил, что такая лента должна была быть снята Россией. «Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают?» — сказал он. Телеведущий отметил профессионализм и внимание к деталям: «Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню».

Ранее в июне стало известно о том, что Роскомнадзор решил рассмотреть требование партии «Коммунисты России» удалить «Чернобыль». По словам главы исполкома центрального комитета партии, этот проект был создан для того, чтобы опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей.

Первая из пяти серий сериала «Чернобыль» вышла 6 мая на канале HBO. Эта картина посвящена взрыву, произошедшему 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"
Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал «Чернобыль» за водку и клюкву
Роскомнадзор рассмотрит требование коммунистов удалить «Чернобыль»
Другие материалы рубрики
Культура00:03 9 июня

Неубиваемые

Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
16:3016 июня

Галину Волчек госпитализировали

03:34Сегодня

Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом

20:5418 июня

Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом

Культура00:0714 июня
Thris Tian

«Российская музыка — это всегда вызов»

Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
13:0416 июня

Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС

03:31Сегодня

Алибасов дал первое интервью после отравления

17:0518 июня

Лазарев отреагировал на слухи о себе гадящими собаками

Культура00:0115 июня
Лора Дерн

«Женщины часто чувствуют себя на обочине»

Муза Дэвида Линча о возвращении главного женского сериала современности
18:2018 июня

Фанатов «Игры престолов» возмутила победа «Капитана Марвел» на премии MTV

14:3318 июня

Алибасов отверг версию о своем отравлении

17:0715 июня

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
ЕГЭ захотели усложнить с помощью компьютера
Появились подробности массовой драки в Москве
Отбившаяся от насильника россиянка запустила флешмоб ради спасения от тюрьмы
В Приморье осквернили памятник Ленину
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Японцам запретили бить непослушных детей
Иран отказался верить в угрозы и войну с США
Трамп рассказал о своей «жесткости» по отношению к России
Помпео лично предупредил Иран
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Трамп вступил в новую избирательную гонку
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»
В Киеве назвали способ избавиться от коррупции
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
На Украине рассказали о неостановимых выборах в Раду
Зеленского осудили за равнодушие к Меркель
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
В России заработает второй аналог Стокгольмского арбитража
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Названы регионы России с самыми большими пенсиями
Названо лучшее эскимо
Кудрин объяснился за слова о социальном взрыве
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Все материалы
Силовые структуры
Главный врач патологоанатомического бюро Волгоградской области Вадим Колченко«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
Сына экс-хоккеиста сборной России задержали после нападения на семью и отпустили
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
Найден способ избежать распространенного рака
«Роскосмос» назвал «нетрадиционных партнеров» вместо США и Европы
Конструктор раскрыл возможности С-500
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Теннисисты прервали матч и внезапно перешли на футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
Владельца «Краснодара» обвинили в предательстве Мамаева
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом
Алибасов дал первое интервью после отравления
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Петросян огрызнулся в ответ на нападки хейтеров
Начальник увидел намек на секс в резюме и попал под шквал критики
Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову
Девушка случайно узнала о расставании с парнем из объявления в соцсети
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил пользователей сети
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Названа лучшая авиакомпания мира
Муравьи заполонили самолет и искусали пассажиров во время рейса
Бомж-сладкоежка притворялся покупателем и воровал шоколадные конфеты в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Подросток упал головой на нож и выжил
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Миллионера с 60-метровым бункером от бомб КНДР посадили за убийство
Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Участки россиян захотели изымать за нарушения пожарной безопасности
Названы «земельные короли» России
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Россиянин приютил десять тысяч приезжих и попался
Все материалы