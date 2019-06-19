Снимающий фильм про Чернобыль Данила Козловский оценил британский сериал

Снимающий фильм, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, актер и режиссер Данила Козловский оценил британский сериал «Чернобыль» и заявил, что не боится сравнений его картины с иностранной многосерийной кинолентой. Слова артиста передает ТАСС.

Козловский поделился впечатлением от просмотра сериала от HBO: «Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением». Он также подчеркнул, что сравнение двух картин неизбежно, но его это не пугает. «В этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд, принципиально другие интонации и вообще пути рассказа этой истории», — пояснил актер.

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О планах Козловского выпустить свою ленту о чернобыльской катастрофе и устранении последствий аварии стало известно в марте 2019 года. В основу сюжета легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения, расположенные под реактором, для того чтобы предотвратить еще один взрыв.

В мае пятисерийный британский сериал «Чернобыль» стал лидером рейтинга шоу всех времен. Этот проект набрал 9,6 балла и обогнал «Игру престолов».

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